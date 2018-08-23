Bafetimbi Gomis, Al Hilal'de
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber, Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'in transferini bitirdiklerini söyledi.
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber, Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'in transferini bitirdiklerini söyledi. Galatasaray'da Bafetimbi Gomis bilmecesi yanıtlandı. Galatasaray'da forma giyen golcü futbolcunun Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'e transferinin tamamlandığı açıklandı. Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gomis'in sağlık kontrollerinin adım adım takip edildiğini söyleyerek, "Anlaşma sağlandı. Gomis artık Al Hilal'de" ifadelerini kullandı.
(İHA)