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Bafetimbi Gomis 3. gol sevincini yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bafetimbi Gomis 3. gol sevincini yaşadı

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Çaykur Rizespor karşısında attığı golle bu sezonki 3. golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Çaykur Rizespor karşısında attığı golle bu sezonki 3. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup ederken, kapanış golü Bafetimbi Gomis'ten geldi. Mücadelenin 90+8. dakikasında Sofiane Feghouli'nin pasında defansın arkasına sarkan Gomis, ceza sahası içinde kaleci Tarık Çetin'i çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında da 2 gol atan 36 yaşındaki futbolcu gol sayını 3'e çıkardı.

Karşılaşmaya yedek başlayan Fransız golcü 57. dakikada Mustafa Muhammed'in yerine oyuna girdi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Rizespor, Güncel, Haberler

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