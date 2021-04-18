Bafa'nın kıyısından bir cambaz geçti
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Bafa'nın kıyısından bir cambaz geçti

Bafa'nın kıyısından bir cambaz geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aydın'ın Söke ilçesinden ünlü tel cambazı Abdullah Koçarlı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Aydın'ın Söke ilçesinden ünlü tel cambazı Abdullah Koçarlı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Türk filmlerine konu olacak bir hayat hikayesi olan cambaz Abdullah Koçarlı, ailevi sorunlar sebebiyle 10 yaşında evden kaçarak İzmir'e gitti. İzmir'de bir süre sokaklarda yaşayan Koçarlı, daha sonra "Seninle Bir Dakika" şarkısıyla yıldızı parlayan Semiha Yankı'nın babası Çukur Muammer'in yanında cambazlık eğitimi almaya başladı. Bir ara Adana'ya yerleşen Koçarlı, burada bir cambaz grubu olan Cihan Akın Akrobat Köpekler grubunda çalıştı. Yurt dışında da çeşitli gösterilerde bulunan Abdullah Koçarlı, en büyük numarası olan lamba yakma sahnesinde, ters akıma kapılarak çarpılınca, cambazlığı bıraktı. Cambazlığı bırakan Abdullah Koçarlı, 1965 yılında Bafa Gölü'nün kıyısındaki Balık Restoranda çalışmaya başladı. Bafa Gölü'ne tatil yapmaya gelen turistlere gösteriler de yapan Koçarlı, kısa sürede ziyaretçiler tarafından çok sevildi. Bafa Gölü'nün yani başında, yıllarca mütevazı bir hayat sürdü. 88 yaşında kalbine yenik düşerek, hayata gözlerini yuman Koçarlı, sevenleri tarafından Serçin mezarlığına defnedildi. - AYDIN

Bafa'nın kıyısından bir cambaz geçti
Bafa'nın kıyısından bir cambaz geçti
Bafa'nın kıyısından bir cambaz geçti
Bafa'nın kıyısından bir cambaz geçti
Bafa'nın kıyısından bir cambaz geçti
Bafa'nın kıyısından bir cambaz geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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