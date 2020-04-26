Bafa Gölü, manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor Bafa Gölü'nden drone çekimleri Aydın ve Muğla sınırları içerisinde yer alan Ege Bölgesinin en büyük doğal gölü olarak bilinen Bafa Gölü, antik kentler, birçok kuş türüne ev sahipliği yapması ve üzerinde bulunan adalarıyla dikkati çekiyor.

Bafa Gölü'nden drone çekimleri Aydın ve Muğla sınırları içerisinde yer alan Ege Bölgesinin en büyük doğal gölü olarak bilinen Bafa Gölü, antik kentler, birçok kuş türüne ev sahipliği yapması ve üzerinde bulunan adalarıyla dikkati çekiyor. Yılan balığı başta olmak üzere balıkçılığın da yapıldığı Bafa Bölü, manzarasıyla da görenleri etkiliyor. Kaynak: AA