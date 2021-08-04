BAE, Yemenli hükümet üyelerini takip için casus Pegasus yazılımı kullanmakla suçlanıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetinin çoğu üyesini takip etmek için Pegasus isimli casusluk yazılımını kullandığı iddia edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetinin çoğu üyesini takip etmek için Pegasus isimli casusluk yazılımını kullandığı iddia edildi.

17 medya kuruluşu tarafından yapılan araştırmada, uluslararası toplumun Yemen Cumhurbaşkanı olarak kabul ettiği Abdurabbu Mansur el-Hadi hükümetinin bakanlarını izlemek ve casusluk için İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin ürettiği yazılımı kullanıldığı belirtildi.

Araştırmada, dinleme faaliyetlerinde Yemen Cumhurbaşkanı ve aile üyeleri başta olmak üzere eski Başbakan Ahmed Obaid bin Daghr, eski Dışişleri Bakanı Abdul Malik el-Mikhlaf ve Gençlik ve Spor Bakanı Naif al-Bakri'nin hedef alındığı kaydedildi.

Takip listesinde yer alan isimlerin ise Enformasyon Bakanı Muammar al-Eryani, eski İçişleri Bakanı Ahmed al-Maisari, eski Dışişleri Bakanı Khaled al-Yamani, Yemen Cumhurbaşkanlığı Ofisi Müdürü Abdullah El-Alimi ve eski Ulaştırma Bakanı Salih El-Jabwani olduğu aktarıldı.

Eski Ulaştırma Bakanı Salih El-Jabwani, AA'ya yaptığı açıklamada, "BAE'den bunu beklediği" için söz konusu iddiaya şaşırmadığını ifade etti.

2017-2020 arasında Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Jabwani, "BAE casusluk, organize suikastlar, gizli hapishaneler inşa etmek, sosyal dokuyu yok etmek ve Yemen'de yaptığı gibi ülkeleri bölmek gibi her türlü yasa dışı işle uğraşan haydut bir polis devletidir." yorumunda bulundu.

Jabwani, görevdeyken, Suudi Arabistan'dan Aden'e döndüğünden itibaren "Emirlikler ve diğerleri tarafından gözetlendiğini" iddia etti.

Saklaması gereken sırrı olmadığı için gözetlemeleri umursamadığını belirten Jabwani, sabahları eve dönüp dönmeyeceğini bilmeden işe gittiğini ifade etti.

Jabwani, Yemen'deki BAE uygulamalarına karşı duruşu nedeniyle "bir numaralı düşman" olarak görüldüğünü ve bunun için adının takip listesinde yer almasının "normal" olduğunu söyledi.

BAE casusluk suçlamalarını reddetti, Yemen hükümeti açıklama yapmadı

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise gazetecilerin ve bazı kişilerin hedef alındığı yönündeki suçlamaların hiçbir kanıta dayanmadığı belirtilerek, söz konusu casusluk iddiaları reddedildi.

Öte yandan Yemen hükümeti, BAE'nin casusluk iddiaları hakkında henüz açıklamada bulunmadı.

Yankı uyandıran "casus yazılım"

İngiliz gazetesi Guardian'ın haberinde, 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırmada NSO Group'a ait casus yazılımın küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı ileri sürülmüştü.

Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Azerbaycan, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere en az 10 hükümetin NSO Group'un müşterisi olduğu iddia edildi. Casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunulmuştu.

İddiaya göre, bir telefonu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.

Ruanda, Fas, Hindistan ve Macaristan, 50 binden fazla telefon numarasının olduğu listede adı geçen kişilerin telefonlarını takip için Pegasus'u kullandıkları iddialarını yalanladı. Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Suudi Arabistan, Meksika ve BAE hükümetleri ise henüz iddialara yanıt vermedi. NSO Group da hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer