BAE, Yemen'den bazı kuvvetlerini çekti iddiası

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bazı askeri kuvvetlerini Yemen'in Marib kentinden çektiği iddia edildi.

Yemen'deki yerel kaynaklar Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bazı askeri kuvvetlerini Marib kentindeki Sarawah Askeri Üssü'nden çektiğini iddia etti. Uluslar arası yayın yapan Katar merkezli bir yayın kuruluşu da bu iddiayı yayınına taşırken, BAE kuvvetlerinden boşalan bölgeye Suudi Arabistan hükümetine bağlı kuvvetlerin devralacağı öne sürüldü. - SANA

Kaynak: İHA