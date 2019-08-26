"BAE Yemen'deki krizden faydalandı"

26.08.2019 12:06

Yemen Kültür Bakanı Mervan Demmac, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) limanların kontrolünü ele geçirmek için ülkedeki krizden yararlanmakla suçladı.

Demmac, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki olaylar, ayrılıkçıların durumu ve BAE'nin rolüne değindi.

Güneydeki ayrılıkçıların, Husilerin başlattığı savaştan önce de var olduğunu aktaran Demmac, "Yemen'in güney meselesi bir vakıa ancak ayrılıkçı bir hareketin kurulması, silahlandırılması, güneyde yerleştirilmesi ve meşruiyetin baltalanması bir BAE eylemi. Bu eylem, BAE'nin koalisyonun bir üyesi olarak tüm yasal ve uluslararası yükümlülükleriyle çelişmektedir." ifadelerini kullandı.

Demmac, "BAE, Yemen'in limanları ve kıyı bölgelerindeki kontrolü güvence altına alan yerel milislerin oluşturulması için ülkedeki krizden yararlandı." değerlendirmesinde bulundu.

BAE Yemen'in güneyindeki Aden'de meşru yönetime yönelik silahlı isyanın finanse edilmesi, planlanması ve desteklenmesinden sorumlu olsa bile bunun sorumluluğunun tüm koalisyon ülkelerine ait olduğunu belirten Demmac, Abu Dabi'nin isyancı birliklere yönelik askeri desteğini ivedilikle sonlandırması gerektiğini kaydetti.

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birliklerinin 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmesinin ardından Abu Dabi'nin ülkedeki rolüne ilişkin çeşitli sesler yükselmeye başlamıştı.

Yemen hükümeti, geçici başkent Aden'deki eylemleri ve sonuçlarından Güney Geçiş Konseyi ile BAE'yi sorumlu tutmuş, Abu Dabi yönetimini bu güçlere destek olmakla suçlamıştı.

Yemenli meclis üyeleri de Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'den BAE'nin Yemen'deki savaşa katılmasından vazgeçmesini istemişti.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

Husilerle savaş sürerken güneyde ayrılıkçı oluşum

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA