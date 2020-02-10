BAE Yemen'de savaşan birliklerini geri çektiğini açıkladı

10.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:46

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'de savaşan tüm birliklerinin ülkeye döndüğünü duyurdu.

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi yönetiminin Yemen'deki Ortak Operasyon Komutanı Tümgeneral İsa Mezrui, Yemen'deki çatışmalarda toplam 108 askerini kaybeden BAE'nin bu ülkedeki tüm birliklerini geri çektiğini belirtti.

Yemen'den dönen askerler için düzenlenen törende yaptığı konuşmada Mezrui, ülkesinin "dolaylı" adını verdiği yeni stratejisinin Yemen'de BAE güçlerinin varlığına dayanmadan doğrudan eğitilmiş ve donatılmış bir milli orduyu öngördüğünü söyledi.

BAE'nin Kara Kuvvetleri, Devlet Başkanlığı Muhafızları ve özel kuvvetler olarak Yemen'deki savaşa katıldığını aktaran Mezrui, "Güçlerimiz Yemen'de görev yaptığı süre içinde BAE Kara Kuvvetleri bünyesindeki 15 birlikte 15 binden fazla askeriyle çeşitli vilayet ve kentlerde bulundu. Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarımız da toplam 500 bin saat uçuş ve 130 binden fazla sorti yaptı." dedi.

Mezrui, Yemen'de BAE Deniz Kuvvetleri'nin ise 3 birlik, 50 deniz taşıtı ve 3 binden fazla askerle hükümete destek verdiğini ve Husilerden kurtarılan bölgelerde 200 binden fazla Yemen askerinin eğitildiğini kaydetti.

BAE'li komutan ayırca Yemen topraklarının büyük bir bölümünün Husilerden alınmasında ülkesinin önemli rol oynadığını ileri sürdü.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor. BAE, koalisyon içinde Suudi Arabistan'dan sonra ikinci büyük güç olarak biliniyor.

Kaynak: AA