BAE'ye ait FlyDubai Trabzon ve Bodrum'a doğrudan seferler başlatacağını açıkladı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait FlyDubai Hava Yolları şirketi, iki ay içinde Trabzon ve Bodrum'a doğrudan seferler başlatacağını duyurdu.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait FlyDubai Hava Yolları şirketi, iki ay içinde Trabzon ve Bodrum'a doğrudan seferler başlatacağını duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Trabzon seferlerinin haftada 3 kez olmak üzere 13 Mayıs ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği ifade edildi.

Açıklamada, Bodrum seferlerinin ise haftada 2 kez 4 Haziran-1 Eylül tarihlerinde yapılacağı aktarıldı.

BAE, Mart 2020'de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'ye yapılan uçak seferlerini askıya almıştı. Uçuşlar, Aralık 2020'de yeniden başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer