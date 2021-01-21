BAE'ye ait FlyDubai Hava Yolları şirketi, Doha seferlerini 26 Ocak'ta yeniden başlatacağını açıkladı
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BAE'ye ait FlyDubai Hava Yolları şirketi, Doha seferlerini 26 Ocak'ta yeniden başlatacağını açıkladı

21.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:24
BAE'ye ait FlyDubai Hava Yolları şirketi, Doha seferlerini 26 Ocak'ta yeniden başlatacağını açıkladı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait FlyDubai Hava Yolları şirketi, 3 yıldan daha uzun süredir durdurduğu Katar uçuşlarını 26 Ocak itibarıyla yeniden başlatacağını duyurdu.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait FlyDubai Hava Yolları şirketi, 3 yıldan daha uzun süredir durdurduğu Katar uçuşlarını 26 Ocak itibarıyla yeniden başlatacağını duyurdu.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, Dubai Uluslararası Havaalanından, Katar'ın başkenti Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanına günde iki sefer yapılacağı belirtildi.

BAE'nin sahip olduğu bir başka havayolu şirketi olan "Etihad Hava Yolları" da dün, hükümetin onay vermesi durumunda 15 Şubat'tan itibaren Abu Dabi-Doha seferlerinin başlayacağını duyurmuştu

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Mısır, 5 Ocak'ta, 3,5 yıldır Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşması için Suudi Arabistan'ın el-Ula kentinde bir araya gelmişti.

El-Ula zirvesinin ardından Katar'a yönelik ambargoyu sonlandıran bir anlaşmaya imza atılmıştı.

BAE, Katar'la olan tüm hava, kara ve deniz sınırlarının 9 Ocak'ta yeniden açıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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