BAE'ye ait Etihad Airways'in uçağı bir kez daha İsrail'e indi
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BAE'ye ait Etihad Airways'in uçağı bir kez daha İsrail'e indi

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Etihad Airways, Filistin'e tıbbi malzeme yardımı iddiasıyla ikinci kez doğrudan İsrail'e sefer düzenledi.

BAE'ye ait Etihad Airways'in uçağı bir kez daha İsrail'e indi
10.06.2020 01:11 | Son Güncelleme: 10.06.2020 01:11

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Etihad Airways, Filistin'e tıbbi malzeme yardımı iddiasıyla ikinci kez doğrudan İsrail'e sefer düzenledi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, "Filistin'e tıbbi malzeme taşıyan" Etihad Airways'e ait bir uçağın İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion'a indiği belirtildi.

Haberde, söz konusu uçuşun doğrudan İsrail Dışişleri Bakanlığı'yla koordineli bir şekilde yapıldığı ve BAE'nin bayrağını taşıdığına vurgu yapıldı.

Böylece BAE'ye ait Etihad Airways, Abu Dabi yönetiminin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı İsrail'e ikinci seferini düzenlemiş oldu.

- Filistin Başbakanı: "Haberimiz yok"

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde yabancı basın mensuplarıyla düzenlenen söyleşide BAE'nin tıbbi yardım iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "BAE, hükümetimizle bu konuyla ilgili herhangi koordinasyon yapmamıştır." dedi.

Iştiyye, Filistin Yönetimiyle koordinasyon şartıyla uluslararası yardımları memnuniyetle karşıladıklarına vurgu yapan Iştiyye şunları söyledi:

"Bizim BAE'nin bu yardımlarından haberimiz yok. Biz de 'yardımların' haberini basından öğrendik. Bizimle bu konuda herhangi bir koordinasyon yapılmamıştır."

Yaklaşık 3 hafta önce BAE'ye ait bir uçak, Filistinlilere yardım malzemesi taşıma gerekçesiyle ilk defa İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na inmişti.

Filistin yönetimi ise BAE'nin Kovid-19 ile mücadele için İsrail üzerinden Filistin'e gönderdiği yardım malzemelerini geri çevirmişti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı açıklamada, "BAE'nin tıbbi malzemeleriyle ilgili bizimle herhangi bir koordinasyon yapılmamıştır. Dolayısıyla bizimle koordine edilmeksizin gelen bu yardımları reddediyoruz." demişti.

İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşma

Son yıllarda aralarında diplomatik ilişki bulunmayan İsrail ile BAE'nin yakınlaşması dikkati çekiyor.

BAE yönetimi, Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Ekim 2018'de Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim 2018'de İsrail ulusal marşı, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalmıştı.

Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen dönemin İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak, gözyaşı dökmüştü.

Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim 2018'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak, konuşma yapmıştı.

Eski İsrail Dışişleri ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz ise Temmuz 2019'da Birleşmiş Milletlerin düzenlediği çevre konferansına katılmak için Abu Dabi'yi ziyaret etmişti.

BAE yönetimi, Expo 2020 Dubai'ye İsrailli firmaları da davet etmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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