BAE'ye ait Etihad Airways'in uçağı bir kez daha İsrail'e iniyor
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BAE'ye ait Etihad Airways'in uçağı bir kez daha İsrail'e iniyor

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Etihad Airways, ikinci kez doğrudan İsrail'e sefer düzenleyecek.

BAE'ye ait Etihad Airways'in uçağı bir kez daha İsrail'e iniyor
09.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:52

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Etihad Airways, ikinci kez doğrudan İsrail'e sefer düzenleyecek.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, Etihad Airways'e ait bir uçağın Filistin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine destek amacıyla gönderilen tıbbi malzemeleri ulaştırmak amacıyla Abu Dabi'nin "diplomatik ilişkiye" sahip olmadığı İsrail'e bu akşam ikinci kez sefer düzenleyeceği belirtildi.

Haberde, söz konusu uçuşun doğrudan İsrail Dışişleri Bakanlığı'yla koordineli bir şekilde yapılacağı ve BAE'nin bayrağını taşıyacağına vurgu yapıldı.

Böylece BAE'ye ait Etihad Airways, Abu Dabi yönetiminin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı İsrail'e ikinci seferini düzenlemiş olacak.

Yaklaşık 3 hafta önce BAE'ye ait bir uçak, Filistinlilere yardım malzemesi taşıma gerekçesiyle ilk defa İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na inmişti.

Filistin yönetimi ise BAE'nin Kovid-19 ile mücadele için İsrail üzerinden Filistin'e gönderdiği yardım malzemelerini geri çevirmişti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı açıklamada, "BAE'nin tıbbi malzemeleriyle ilgili bizimle herhangi bir koordinasyon yapılmamıştır. Dolayısıyla bizimle koordine edilmeksizin gelen bu yardımları reddediyoruz." demişti.

İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşma

Son yıllarda aralarında diplomatik ilişki bulunmayan İsrail ile BAE'nin yakınlaşmasi dikkati çekiyor.

BAE yönetimi, Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Ekim 2018'de Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim 2018'de İsrail ulusal marşı, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalmıştı.

Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen dönemin İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak, gözyaşı dökmüştü.

Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim 2018'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak, konuşma yapmıştı.

Eski İsrail Dışişleri ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz ise Temmuz 2019'da Birleşmiş Milletlerin düzenlediği çevre konferansına katılmak için Abu Dabi'yi ziyaret etmişti.

BAE yönetimi, Expo 2020 Dubai'ye İsrailli firmaları da davet etmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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