Bae'ye Ait 5'inci Askeri Uçak Sokotra'ya İndi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Arap Yarımadası'nın güneyinde Yemen'e bağlı Sokotra Adası'na 5'inci askeri uçağı gönderdiği bildirildi.

Yemen Hükümeti'ne bağlı kaynaklardan alınan bilgiye göre, 4 askeri aracı taşıyan BAE'ye bağlı 5'inci askeri uçak, Yemen'e bağlı Sokotra Adası'na indi.

BAE askerlerinin Sokotra'da konuşlanması

BAE'ye bağlı onlarca asker, çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerle birlikte, aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin dün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.

BAE'ye bağlı askerlerin Sokotra Adası'na gelerek burada konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyet de Sokotra Adası'na gönderilmişti.

Askerlerin Sokotra'da konuşlanması, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ve bakanlardan oluşan bir heyetin cumartesi günü adaya gelmesinin ardından gerçekleşti.

Nisan 2016'da göreve geldiğinden bu yana Sokotra Adası'na 2'nci defa gelen Başbakan bin Dağr'ın bu ziyaretle, meşru hükümetin ada üzerindeki hakimiyetini göstermek istediği ifade edilmişti.

Aktivistler geçen mart ayında, Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'ye, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesindeki en büyük ikinci güç olan BAE'nin ada üzerinde tam hakimiyet kurduğu yönünde bir rapor sunmuştu.