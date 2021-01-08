BAE, yarından itibaren Katar'a olan tüm sınırlarını açıyor
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BAE, yarından itibaren Katar'a olan tüm sınırlarını açıyor

08.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:48
BAE, yarından itibaren Katar'a olan tüm sınırlarını açıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Katar ile varılan anlaşma gereği 3,5 yıldır kapalı olan tüm sınırları yarından itibaren yeniden açacağı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Katar ile varılan anlaşma gereği 3,5 yıldır kapalı olan tüm sınırları yarından itibaren yeniden açacağı belirtildi.

BAE'nin resmi ajansı WAM'daki habere göre Abu Dabi yönetiminin yarından itibaren Katar'la olan tüm hava, kara ve deniz sınırlarının yeniden açılacağı ifade edildi.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, dün düzenlediği basın toplantısında, "Ula Anlaşmasına göre KİK ülkeleri arasındaki seyahat ve ticaret, anlaşmanın imzalanmasından itibaren bir hafta içinde yeniden başlayacak." demişti.

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Mısır, 5 Ocak'ta, 3,5 yıldır Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşması için Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde bir araya gelip gelmişti.

El-Ula zirvesinin ardından Katar'a yönelik ambargoyu sonlandıracak bir anlaşmaya da imza atılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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