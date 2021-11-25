BAE Veliaht Prensi El Nahyan Ankara'da - Haberler
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BAE Veliaht Prensi El Nahyan Ankara'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
BAE Veliaht Prensi El Nahyan Ankara'da

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Ankara'ya resmi ziyarette bulundu.

ANKARA (İHA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Ankara'ya resmi ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren BAE Veliaht Prensi

Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi. Veliaht Prens El Nahyan'ın Ankara'da yapacağı görüşmelerde iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların alınması bekleniyor. - ANKARA

Son Dakika | Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolarlık fon ayırdı

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Son dakika haberi... Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi: "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar...

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, aralıkta Abu Dabi'ye bir ziyaret yapacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, aralıkta Abu Dabi'ye bir ziyaret yapacak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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