BAE Veliaht Prensi Bin Zayid, Fransız dışişleri ve savunma bakanlarıyla Afganistan'daki gelişmeleri görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly ile Afganistan'daki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly ile Afganistan'daki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, ülkeyi ziyaret eden Fransız bakanlar, Veliaht Prens Bin Zayid ile bir araya geldi.

Le Drian ve Parly, BAE'ye Kabil'den Fransız diplomatları ve vatandaşlarının tahliyesinin yanı sıra çok sayıda ülke vatandaşının taşınması ve güvenli geçişlerindeki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, BAE ile Fransa arasındaki stratejik ilişkiler ve bunları güçlendirme ve geliştirme yollarının yanı sıra özellikle Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmeye ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

BAE Dışişleri Bakanlığından geçen hafta yapılan açıklamada, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesinin insani gerekçelerle ülkeye kabul edildiği duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız