BAE Veliaht Prensi Al Nahyan Ürdün'de

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan resmi ziyarette bulunmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan resmi ziyarette bulunmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a geldi.

Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre Al Nahyan, Amman'daki Marka Askeri Havalimanı'nda Kral 2. Abdullah ve Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah tarafından karşılandı.

Karşılama töreninde Ürdün Başbakanı, Kraliyet Divanı Başkanı, İstihbarat Müdürü ile BAE'nin Amman Büyükelçisi'nin yanı sıra bir dizi sivil ve askeri yetkili de hazır bulundu.

Amman ziyaretinde Al Nahyan'a BAE Başbakan Yardımcısı ve Devlet Başkanlığı İşleri Bakanı Mansur bin Zayed başta olmak üzere birçok BAE'li yetkili eşlik ediyor.

Al Nahyan-Kral 2. Abdullah görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Filistin meselesi başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak