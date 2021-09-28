BAE Veliaht Prensi Al Nahyan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü - Haberler
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BAE Veliaht Prensi Al Nahyan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
BAE Veliaht Prensi Al Nahyan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın, Abu Dabi'de ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldiği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın, Abu Dabi'de ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldiği belirtildi.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haber de, Sullivan'ın bölge ülkelerine yönelik ziyareti kapsamında BAE'ye geldiği ifade edildi.

Abu Dabi'deki Eş-Şati Sarayı'nda gerçekleşen Al Nahyan-Sullivan görüşmesinde, ABD ile BAE arasındaki stratejik ilişkiler ve bu ilişkilerin farklı alanlar üzerinden geliştirilmesi ele alındı.

Görüşmede ayrıca, bölgesel gelişmeler ve iş birliği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan'ın da hazır bulunduğu kaydedildi.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
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