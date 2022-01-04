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BAE ve Yemen Başbakanları Dubai'de bir araya geldi

BAE ve Yemen Başbakanları Dubai'de bir araya geldi
AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik iki ülke ilişkilerinin geleceğine dair çeşitli konuları görüştü.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik iki ülke ilişkilerinin geleceğine dair çeşitli konuları görüştü.

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, ikili arasındaki görüşme, Dubai'deki Expo 2020'nin Yemen standında gerçekleşti.

Görüşmede, Yemen'deki insani durum hakkında gelişmeler ve ortak öneme sahip konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Bin Raşid, ülkesinin Yemen'de istikrar ve refahın sağlanması için gerekli desteği vermeye devam ettiğini vurguladı.

Öte yandan, görüşmeye ilişkin Yemen resmi haber ajansı Saba, ikilinin, Yemen'de ekonomik istikrar, devletin yeniden ele alınması ve zorlukların aşılması için meşru yönetimin desteklenmesinde BAE'nin değişmez duruşuna dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

Son dönemlerde, iki ülke arasında yaşanan gelişmeler, Yemenli bazı kesimler tarafından eleştirilere maruz kalırken, Yemen Maliye Bakanı Salim bin Berik, geçen yılın sonlarında yaptığı açıklamada, ülkesinin büyük zorluklar içinde ve ekonomik açıdan yıkılma aşamasında olduğunu duyurmuştu.

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AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri

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