BAE ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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BAE ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 305'e, Umman'da 140'a yükseldi.

BAE ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
23.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:31

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 305'e, Umman'da 140'a yükseldi. Fas ve Filistin'de ise vaka sayıları arttı.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 380 kişinin enfekte olduğu, 657 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, son verilerle can kaybının 305'e, vaka sayısının 45 bin 683'e, sağlığına kavuşanların da 33 bin 703'e yükseldiği aktarıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1318 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Ülkede toplam can kaybının 140'a, vaka sayısının 32 bin 394'e çıktığı aktarılan açıklamada, 871 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının da 17 bin 279 olduğu kaydedildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 92 kişide virüs tespit edildiği, 18 kişinin de hastalığı yendiği ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 10 bin 264'e, iyileşen sayısının 8 bin 384'e yükseldiği belirtildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı ise 88 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, böylece toplam vaka sayısının 1284'e yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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