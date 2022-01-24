BAE ve Suudi Arabistan, Husilere Ait Füzeleri İmha EttiSuudi Arabistan'da 2 Kişi Yaralandı

- BAE ve Suudi Arabistan, Husilere ait füzeleri imha etti Suudi Arabistan'da 2 kişi yaralandı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Husilere ait 2 füzenin imha edildiğini açıklarken, Suudi Arabistan'da ise 1 füze etkisiz hale getirildi.

- BAE ve Suudi Arabistan, Husilere ait füzeleri imha etti

Suudi Arabistan'da 2 kişi yaralandı

ABU DABİ - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Husilere ait 2 füzenin imha edildiğini açıklarken, Suudi Arabistan'da ise 1 füze etkisiz hale getirildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırıları devam ediyor. BAE, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 2 balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini ve parçalarının Abu Dabi çevrisine düştüğünü belirtirken, Suudi Arabistan ise Husilere ait 1 füzenin imha edildiğini açıkladı.

Sudanlı ve Bangladeşli iki kişi yaralandı

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suudi Arabistan savunmasının Asir bölgesindeki Dhahran Al-Janoub'a fırlatılan bir balistik füzeyi imha ettiğini açıkladı. Koalisyon güçleri yaptığı açıklamada, füze parçalarının Dhahran Al-Janoub'daki sanayi bölgesine düştüğünü, bazı dükkan ve arabalara zarar verdiğini belirtirken, olayda biri Sudanlı ve biri Bangladeşli iki kişinin yaralandığını söyledi.

Koalisyon, Husilere karşı önlem alınacağını açıkladı

Yemen'deki Husilerin bir sözcüsü daha önce BAE ve Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılar başlatacağını açıklamıştı. Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin insansız hava araçları kullanılarak düşmanca faaliyetlerine karşılık sivilleri korumak için uluslararası hukuka uygun önlemler alınacağını açıkladı.