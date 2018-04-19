Birleşik Arap Emirlikleri, Somali'de sağlık hizmeti veren Şeyh Zayd Hastanesi'ni kapattığını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Somali arasındaki kriz büyüyor. BAE, Somali'ye giden uçakta 9.6 milyon dolar nakit para ele geçirilmesinin ardından yaşanan kriz üzerine, Somali'de 2014'ten bu yana yürüttüğü askeri eğitim programını sona erdirdiğini açıklamıştı. Ardından BAE bugün Somali'de sağlık hizmeti veren Şeyh Zayd Hastanesi'ni de kapattığını açıkladı. 2015'te dönemin Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmut ve BAE'nin Somali Büyükelçisi Mohammed Ahmed Al Othman tarafından açılışı gerçekleştirilen Birleşik Arap Emirliği Şeyh Zayd Hastanesi günde 300'den fazla kişiye ücretsiz muayene ve tedavi hizmeti veriyordu. Muayene olmak için hastaneye giden vatandaşlara, hastane yetkilileri, iki ülke arasında yaşanan krizden dolayı hastanenin kapatıldığını belirtti. Hastane, iki ülke arasındaki sağlık, askeri, eğitim, teröre karşı işbirliği ve diğer kalkınma projeleri kapsamında inşa edilmişti.

Somali İç Güvenlik Bakanlığı, 8 Nisan'da BAE'den gelen uçakta 9.6 milyon dolar nakit para ele geçirildiğini duyurmuş. Somali paranın kime ulaştırılmak üzere getirildiğinin araştırıldığını belirtmişti. Somali ve BAE arasındaki askeri anlaşmaya rağmen Somali Hükümeti ordudaki askerlerin maaşlarını ve eğitimi kendisinin vereceğini açıklamıştı. BAE'li yetkililer ise paranın eğitilen askerlerin maaşlarını ödemek için gönderildiğini belirtmişti. - MOGADİŞU