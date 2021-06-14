BAE ve Ruanda, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Uganda'da uçuşları yasakladı
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BAE ve Ruanda, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Uganda'da uçuşları yasakladı

BAE ve Ruanda, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Uganda'da uçuşları yasakladı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ruanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle Uganda'dan tüm uçuşları yasakladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ruanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle Uganda'dan tüm uçuşları yasakladı.

Uganda Sivil Havacılık Otoritesi Sözcüsü Viany Lugya, yaptığı yazılı açıklamada, "BAE, Uganda'daki Kovid-19 vakalarının sayısının arttığını öğrendikten sonra Uganda'dan uçuşları durdurdu. Ruanda da aynısını yaptı." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Yoweri Museveni, ülkede artan vakaları nedeniyle geçen hafta okulları kapatarak, ülke içinde seyahati yasaklamıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede şimdiye kadar 60 bin 250 Kovid-19 vakası görüldü, 1735 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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