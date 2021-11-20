BAE ve Moritanya liderleri ikili iş birliğini geliştirme konusunu görüştü

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani, iki ülke arasındaki ortak iş birliğini geliştirme fırsatlarına yönelik görüşme yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Al Nahyan ve el-Gazvani, Orta Doğu ve Afrika'daki bölgesel meseleleri ele aldı.

Liderlerin iki ülke arasındaki iş birliğinin yatırım, ekonomik, kalkınma gibi çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesini görüştüğü bildirildi.

Görüşmeye her iki ülkeden çok sayıda bakan ve resmi yetkili de katıldı.

Nuakşot ve Abu Dabi ilişkileri son yıllarda, özellikle askeri alanda güçlendi. BAE, Nuakşot'taki bir Savunma Koleji'nin yanı sıra Moritanya'da askeri tesislerin inşasını finanse etti.

2019 yılının haziran ayında seçilen Cumhurbaşkanı el-Gazvani, geçen yıl Arap ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerin ilkinde BAE'ye gitmiş ve Abu Dabi'nin Moritanya'daki projeleriyle iki milyar dolar değerinde yatırım yapacağını açıklamıştı.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet