BAE ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Birleşik Arap Emirlikleri'nde 756'ya, Libya'da 1700'e yükselirken, Katar'da da vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Birleşik Arap Emirlikleri'nde 756'ya, Libya'da 1700'e yükselirken, Katar'da da vaka sayıları arttı.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 491 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 3 bin 311 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle salgında can kaybının 756'ya, vaka sayısının 260 bin 223'e, iyileşen hasta sayısının da 231 bin 675'e yükseldiği bildirildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 2 kişinin hayatını kaybettiği, 596 kişide virüs tespit edildiği, 865 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 1700'e, vakaların 110 bin 465'e, sağlığına kavuşanların sayısının 88 bin 62'ye çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı ise 225 yeni vaka tespit edildiğini, 203 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

Salgında toplam can kaybının 248 olduğunu belirten Bakanlık, vakaların 147 bin 729'a, iyileşenlerin sayısının da 144 bin 218'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed