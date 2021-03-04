BAE ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 17, Libya'da 14 kişi hayatını kaybetti.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 17 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 742 yeni vaka kaydedildiği, 1691 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece salgında can kaybının 1286'ya, vaka sayısının 402 bin 205'e, iyileşenlerin sayısının ise 387 bin 278'e çıktığı bildirildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 14 kişinin daha vefat ettiği, 1002 yeni vaka tespit edildiği, 774 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle salgındaki toplam vefat sayısının 2 bin 233'e, vaka sayısının da 136 bin 587'ye yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 123 bin 777 olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa