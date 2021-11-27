BAE ve Katar'dan yeni Kovid-19 varyantının görüldüğü ülkelere seyahat kısıtlaması - Haberler
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BAE ve Katar'dan yeni Kovid-19 varyantının görüldüğü ülkelere seyahat kısıtlaması

AA / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel
BAE ve Katar'dan yeni Kovid-19 varyantının görüldüğü ülkelere seyahat kısıtlaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı nedeniyle bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması kararı aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı nedeniyle bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması kararı aldı.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'da yer alan haber de, Abu Dabi makamlarının, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da rastlanan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyant sebebiyle 7 Afrika ülkesine gidiş gelişleri askıya aldı. Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Lesoto ve Eswatini ülkelerini kapsayan gidiş geliş yasağının 29 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başlayacağının aktarıldığı haber de, uygulamanın resmi devlet konukları ile diğer bazı istisnaları kapsamadığı ifade edildi.

Öte yandan Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan haber de, Sağlık Bakanlığının, Kovid-19'un yeni varyantı sebebiyle Afrika'da "kırmızı ülkeler" kategorisinde yer alan ülkelere karşılıklı seyahati askıya aldığı belirtildi.

Henüz, Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

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AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri

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