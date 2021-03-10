BAE ve İsrail karantinasız seyahat koridoru için görüşüyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) basınında yer alan haberlerde, BAE ve İsrail'in normalleşme anlaşmasının ardından ikili ilişkileri artırmak amacı ile karantinasız seyahat koridoru için resmi görüşmelere başladığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) basınında yer alan haberlerde, BAE ve İsrail'in normalleşme anlaşmasının ardından ikili ilişkileri artırmak amacı ile karantinasız seyahat koridoru için resmi görüşmelere başladığı bildirildi.

Korona virüs salgını nedeni ile uluslararası seyahatlerde birçok ülke karantina ve test zorunluluğu uygulamaya devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail'den seyahat ile ilgili yeni adım geldi. BAE basınında yer alan haberlerde, BAE ve İsrail'in normalleşme anlaşmasının ardından ikili ilişkileri artırmak amacı ile karantinasız seyahat koridoru için resmi görüşmelere başladığı bildirildi

Haberlerde, seyahat koridorundan sadece Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış yolcuların yararlanabileceği ve koridorun ticari, turizm ve resmi amaçlarla yapılan seyahatleri kolaylaştırmaya yardımcı olacağı ifade edildi.

Öte yandan BAE ve İsrail, dünyanın en hızlı Covid-19 aşılama programlarına sahip ülkeleri arasında yer alıyor. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı