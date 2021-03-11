BAE ve İsrail'den İHA'lara karşı savunma sistemi geliştirilmesi konusunda anlaşma
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BAE ve İsrail'den İHA'lara karşı savunma sistemi geliştirilmesi konusunda anlaşma

11.03.2021 22:23 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:39
BAE ve İsrail'den İHA'lara karşı savunma sistemi geliştirilmesi konusunda anlaşma

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) devlet iktisadi teşekkülü EDGE Teknoloji Grubu ile İsrail Havacılık ve Uzay Sanayisi (IAI) şirketinin, insansız hava araçlarına (İHA) karşı savunma sistemi geliştirilmesi amacıyla anlaşma imzaladığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) devlet iktisadi teşekkülü EDGE Teknoloji Grubu ile İsrail Havacılık ve Uzay Sanayisi (IAI) şirketinin, insansız hava araçlarına (İHA) karşı savunma sistemi geliştirilmesi amacıyla anlaşma imzaladığı bildirildi.

BAE'ye ait EDGE Teknoloji Grubunun yayımladığı yazılı açıklamada, IAI ile yapılan anlaşmaya ilişkin bilgi verildi.

EDGE Teknoloji Grubu ile IAI arasında imzalanan anlaşmanın İHA'lara karşı ileri savunma sistemi geliştirilmesi üzerine olduğu kaydedilen açıklamada, geliştirilecek sistemin özellikle BAE pazarına hitap edeceği ifade edildi.

Açıklamada, anlaşmanın iki ülke arasında "stratejik ittifakların başlangıç noktası" olacağı, ayrıca Ar-Ge ve teknolojik inovasyon alanlarında iş birliğini güçlendireceği aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen EDGE Teknoloji Grubu Genel Müdürü ve CEO'su Faysal el-Bennay da, İsrail'le geliştirilen iş birliği ve yeni ortaklıklar doğrultusunda IAI ile çabalarını birleştirerek kendileri için önemli bir noktaya ulaştıklarını dile getirdi.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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