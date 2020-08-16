BAE ve İsrail arasında telefon hizmetleri bugün başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BAE ve İsrail arasında telefon hizmetleri bugün başladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki anlaşma sonrası telefon hizmetleri bugün başladı.

BAE ve İsrail arasında telefon hizmetleri bugün başladı
16.08.2020 18:32 | Son Güncelleme: 16.08.2020 18:36

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki anlaşma sonrası telefon hizmetleri bugün başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasından ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik anlaşmanın ilk adımı bugün atıldı. İki ülke arasındaki telefon hizmetleri başladı. BAE Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Direktörü Hend Mana el-Otayba sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nehyan ile İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi'nin iki ülke arasındaki telefon hatlarının açılışını yaptığını duyurdu. Ülkeler arasında hem cep hem de sabit telefon ile görüşme yapılabilecek. El-Otayba, ayrıca iki ülkenin yapılan anlaşmanın şartlarını yerine getirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Öte yandan BAE'nin İsrail'den yayın yapan bazı internet sitelerine getirdiği engellemeyi kaldırdığı görüldü. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Şırnak'ta 5 terörist, ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu Güncel
Şırnak'ta 5 terörist, ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti Magazin
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi Güncel
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz Politika
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul...
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir Güncel
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi 3. Sayfa
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Acun'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Veda değil, yeni bir başlangıç
Acun'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Veda değil, yeni bir başlangıç
Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı
Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı
Bakan Koca, 83 milyona koronavirüsle mücadele etme çağrısında bulundu
Bakan Koca, 83 milyona koronavirüsle mücadele etme çağrısında bulundu
Akrabalar arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Akrabalar arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Bakan'ın 'Bizi de rahatsız etti' dediği Galata Kulesi'ndeki skandaldan yeni görüntüler geldi
Bakan'ın "Bizi de rahatsız etti" dediği Galata Kulesi'ndeki skandaldan yeni görüntüler geldi
14 yaşındaki çocuk canını hiçe sayıp kanala atladı, 'Yasaklar çiğnenmek içindir' dedi
14 yaşındaki çocuk canını hiçe sayıp kanala atladı, "Yasaklar çiğnenmek içindir" dedi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Beşiktaş Gökhan Töre transferini bitirmek üzere! Kalinic için Roma ile masaya oturuldu
Beşiktaş Gökhan Töre transferini bitirmek üzere! Kalinic için Roma ile masaya oturuldu
Dengesini kaybederek 13'üncü kattan düşen talihsiz genç, hayatını kaybetti
Dengesini kaybederek 13'üncü kattan düşen talihsiz genç, hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Bu nasıl sorumsuzluk! Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu kamerada
Bu nasıl sorumsuzluk! Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu kamerada
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Angela Merkel Aylin Nazlıaka
Magazin Acun Ilıcalı Yasmin Erbil Tuba Büyüküstün Berrak Tüzünataç
Spor Fuat Çapa Tamer Tuna Caner Erkin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Joe Biden
Şu an buradasınız: BAE ve İsrail arasında telefon hizmetleri bugün başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 19:01:21. #1.15#
title