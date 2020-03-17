BAE ve Çin'den koronavirüsle mücadeleye destek için İran'a tıbbi malzeme yardımı
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BAE ve Çin'den koronavirüsle mücadeleye destek için İran'a tıbbi malzeme yardımı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle tıbbi malzeme temininde sorun yaşayan İran'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde destek için tıbbi malzeme yardımında bulundu.

17.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:10
BAE ve Çin'den koronavirüsle mücadeleye destek için İran'a tıbbi malzeme yardımı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle tıbbi malzeme temininde sorun yaşayan İran'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde destek için tıbbi malzeme yardımında bulundu.

BAE merkezli The National gazetesinin haberine göre, BAE, koruyucu eldiven, cerrahi maskeler ve koruyucu tıbbi ekipmanlar gibi İran'da ihtiyaç duyulan 32 ton tıbbi yardım malzemesi taşıyan iki uçağı İran'a gönderdi.

Öte yandan Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin'den gönderilen iki ton ağırlığındaki beşinci yardım paketinin de İran'a ulaştığını belirtti.

Büyükelçi, Çin'in Şangay kentinden 220 bin maske, 500 bin eldiven ve 5 bin koronavirüs teşhis kitinin İran'a gönderildiğini aktardı.

Çin'den geçen haftalarda da 2 milyon 400 bin koruyucu maske, 230 bin koronavirüs teşhis kiti, 130 bin koruyucu elbise, 120 solunum cihazı ve 50 koli antiviral ilaç gibi birçok tıbbi yardım malzemesi 8 uçakla İran'a getirilmişti.

Zarif, dünya ülkelerini İran'a yardıma çağırmıştı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, virüsle mücadele için Sağlık Bakanlığının ihtiyaç listesini "ACİL" başlığıyla geçen hafta Twitter'dan paylaşarak, tüm dünya ülkelerini İran'a yardıma çağırmıştı.

Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere, uluslararası kuruluşların liderlerine ve diğer ülkelerin dışişleri bakanlarına hitaben yazdığı mektupta, koronavirüsle mücadele için ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılmasını istemişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Zarif'in koronavirüs salgınıyla mücadele için yardım çağrılarına birçok ülkeden yanıt geldiğini açıklamıştı. Musevi, "Çin, Türkiye, BAE, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra Japonya, Katar, Azerbaycan ve Rusya'dan tıbbi malzeme ve nakdi yardımlar gönderildi. İran hükümeti ve halkı, kara gün dostlarını asla unutmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Zarif ile BAE Dışişleri Bakanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan da önceki gün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Can kaybı 853'e yükseldi

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Ülkede, yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 15 bine yaklaşırken, can kaybının 853'e yükseldiği açıklanmıştı. Yeni tip koronavirüs tespit edilenlerden 4 bin 996'u ise iyileşerek taburcu edildi.

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Kaynak: AA

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