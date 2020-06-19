BAE ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 300'e, Bahreyn'de 57'ye yükselirken, Filistin'de vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 300'e, Bahreyn'de 57'ye yükselirken, Filistin'de vaka sayısı arttı.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 300'e ulaştığı belirtildi.

Ülkede 393 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 44 bin 145'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının ise 30 bin 996 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 2 artarak 57'ye yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 20 bin 430, iyileşen hasta sayısının ise 14 bin 696 olduğu ifade edildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, 63 kişide daha virüs tespit edildiğini duyurdu.

Son verilerle işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere ülkedeki vaka sayısının 858'e yükseldiğini belirten Keyle, şu ana kadar bu vakalardan 611'inin sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Filistin'de Kovid-19'a yakalanan 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA