BAE: Vatandaşlarımız İsrail'i vizesiz ziyaret edebilecek
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BAE: Vatandaşlarımız İsrail'i vizesiz ziyaret edebilecek

22.10.2020 21:05 | Son Güncelleme: 22.10.2020 21:08
BAE: Vatandaşlarımız İsrail'i vizesiz ziyaret edebilecek

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), vatandaşlarının normalleşme anlaşması yapılan İsrail'i vizesiz ziyaret edebileceğini açıkladı.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), vatandaşlarının normalleşme anlaşması yapılan İsrail'i vizesiz ziyaret edebileceğini açıkladı.

BAE haber ajansının yayınladığı (WAM) Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "BAE vatandaşları, İsrail'i vizeye ihtiyaç duymadan en fazla 90 gün boyunca ziyaret edebilecek." ifadelerine yer verildi.

İsrail ve BAE arasındaki vize muafiyeti anlaşması, 20 Ekim'de BAE heyetinin Tel Aviv ziyareti sırasında, iki ülke arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşma ise 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

Haber Yorumları (1)
YORUM: Helal size BAE bunu tarih unutmayacaktır.
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