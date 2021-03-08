BAE vatandaşı 15 kişi, sahte Covid-19 testi ile İran'a girmeye çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BAE vatandaşı 15 kişi, sahte Covid-19 testi ile İran'a girmeye çalıştı

08.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:50
BAE vatandaşı 15 kişi, sahte Covid-19 testi ile İran'a girmeye çalıştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) İran'ın Hürmüzgan eyaletine turist olarak gelen 15 kişi, sahte Covid-19 testi ile ülkeye girmeye çalıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) İran'ın Hürmüzgan eyaletine turist olarak gelen 15 kişi, sahte Covid-19 testi ile ülkeye girmeye çalıştı.

İran Hürmüzgan eyaleti Tıp Üniversitesi Sözcüsü Fatıma Noruziyan yaptığı açıklamada, Hürmüzgan eyaletinin tüm giriş ve çıkış noktalarında korona virüs testleri uyguladıklarını belirterek, "Havaalanlarında ve liman bölgelerinde korona virüs testlerini hızlı bir şekilde uyguluyoruz. Özellikle yabancılar konusunda daha hassas davranıyoruz. Test sonuçları pozitif çıkmaları halinde ülkeye girişlerine kesinlikle izin vermiyoruz" ifadesini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'den İran'a gelen 15 turistin korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını belirten Noruziyan, negatif korona virüs test sonuçlarıyla İran'a giriş yapmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Biz ellerindeki negatif korona virüs test sonuçlarına rağmen onlardan tekrar test aldık ve test sonuçları pozitif çıktı. Ellerindeki korona virüs test sonuçları gerçek değil sahteydi" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Ali Şansalan Cüneyt Çakır Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BAE vatandaşı 15 kişi, sahte Covid-19 testi ile İran'a girmeye çalıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 11:55:40. #1.16#
title