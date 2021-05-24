BAE, Sudan ve Etiyopya arasındaki ara buluculuktan vazgeçti
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BAE, Sudan ve Etiyopya arasındaki ara buluculuktan vazgeçti

BAE, Sudan ve Etiyopya arasındaki ara buluculuktan vazgeçti
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sudan ile Etiyopya arasındaki sınır anlaşmazlığına ilişkin başlattığı ara buluculuk girişiminden vazgeçti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sudan ile Etiyopya arasındaki sınır anlaşmazlığına ilişkin başlattığı ara buluculuk girişiminden vazgeçti.

Suudi Arabistan merkezli Asharq kanalının haberine göre, Sudan Egemenlik Konseyi kaynakları, BAE'nin Sudan ve Etiyopya arasında başlattığı ara buluculuk girişiminden resmen çekildiğini açıkladı.

BAE'nin ayrıca Hartum yönetimine krizdeki konumuna saygı duyma konusunda güvence verdiği aktarıldı.

Hartum yönetimi, yaklaşık 20 yıldır Etiyopyalı milislerce kontrol edilen "Faşka" bölgesindeki toprakları 29 Aralık 2020'de geri aldığını duyurmuştu.

Etiyopya ise sınırdaki topraklarını işgal ettiğini ileri sürdüğü Sudan'dan askerlerini çekmesini talep etmişti.

İki ülke, "Faşka" bölgesindeki anlaşmazlık nedeniyle zaman zaman sıcak çatışmaya giriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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