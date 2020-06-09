BAE subaylarının Hafter milislerine eğitim verdiği görüntüler ortaya çıktı Libya'da Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subaylarının Hafter milislerine Rus yapımı Pantsir-S1 hava savunma sistemleriyle ilgili eğitim verdiği görüntüler ortaya çıktı.

Libya'da Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subaylarının Hafter milislerine Rus yapımı Pantsir-S1 hava savunma sistemleriyle ilgili eğitim verdiği görüntüler ortaya çıktı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden paylaşılan görüntülerde, BAE subaylarının Pantsir-S1 hava savunma sistemini kullandıkları ve Hafter milislerine eğitim verdiği görüldü.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği çok sayıda Pantsir, başkent Trablus'un çevresindeki bölgelerde UMH güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA