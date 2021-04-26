BAE şirketi, Doğu Akdeniz'de İsrail'e ait doğal gaz sahasından hisse satın alacak
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BAE şirketi, Doğu Akdeniz'de İsrail'e ait doğal gaz sahasından hisse satın alacak

BAE şirketi, Doğu Akdeniz'de İsrail'e ait doğal gaz sahasından hisse satın alacak
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Doğu Akdeniz'deki Tamar doğal gaz sahasında imtiyaz sahibi olan Delek Drilling ile Abu Dabi merkezli Mubadala Petroleum şirketleri arasında İsrail'e ait doğal gaz sahasından hisse satın alınmasını öngören bir mutabakat zaptı imzalandı.

Doğu Akdeniz'deki Tamar doğal gaz sahasında imtiyaz sahibi olan Delek Drilling ile Abu Dabi merkezli Mubadala Petroleum şirketleri arasında İsrail'e ait doğal gaz sahasından hisse satın alınmasını öngören bir mutabakat zaptı imzalandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre mutabakat zaptı, İsrailli Delek Drilling şirketinin Tamar doğal gaz sahasındaki yüzde 22'lik hissesini 1,1 milyar dolar karşılığında Abu Dabi merkezli Mubadala Petroleum şirketine satışını öngörüyor.

Haberde, Mubadala Petroleum şirketinin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Rusya ve Güneydoğu Asya'da doğal gaz arama ve çıkarma konusunda uzmanlaştığına işaret edildi.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz de Tamar doğal gaz sahasından bir hissenin Mubadala Petroleum'a verilmesini içeren mutabakat zaptının, bu alandaki tekeli kırmayı amaçlayan gaz planının başarılı bir şekilde uygulanmasının göstergesi olduğunu aktardı.

Hisse senedinin satışına ilişkin kesin anlaşmanın ne zaman imzalanacağı hakkında ise bilgi verilmedi.???????

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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