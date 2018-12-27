Bae Şam Büyükelçiliği Tekrar Açılacak
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Şam Büyükelçiliği 7 yılın ardından Perşembe günü tekrar açılacak.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Şam Büyükelçiliği 7 yılın ardından Perşembe günü tekrar açılacak.
Suriye Enformasyon Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şam Büyükelçiliğinin Perşembe günü tekrar açılacağını bildirdi. Bakanlık açılışa katılmak için gazetecileri davet etti.
BAE Şam Büyükelçiliği 2011'de Suriye'deki içi savaşın patlak vermesinden bu yana kapalıydı. - ŞAM
Kaynak: İHA