BAE ramazan ayında Kovid-19'a karşı alınacak tedbirleri duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 12 Nisan'da başlaması öngörülen ve 2'nci defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde geçecek ramazan ayı için şimdiden yeni tedbirler aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 12 Nisan'da başlaması öngörülen ve 2'nci defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde geçecek ramazan ayı için şimdiden yeni tedbirler aldı.

BAE'ye ait The National News'in ramazan ayında hükümet tarafından uygulanacak tedbirlere ilişkin hazırladığı haberde, geçen yılın aksine bu yıl camilerin açık olacağı ifade edildi.

Haberde, ramazanın tam olarak hangi gün başlayacağının henüz bilinmediği ancak tahminen 12 Nisan'da BAE'de orucun tutulmaya başlanacağı aktarıldı.

Camilerin açık olacağı ancak teravih namazları için sınırlı sayıda insanın içeri alınacağı bilgisine yer verilen haberde, camilerde Kuran'ı Kerim'in dağıtılmayacağı, yerine e-kitap şeklinde okunmasına müsaade edileceği belirtildi.

Virüsün yayılmaması için toplu bir araya gelmelere müsaade edilmezken, iftar sonrası çadır kurma ve maddi durumu iyi olan ailelerin hayır için verdiği iftar ve ücretsiz yemek dağıtım gibi organizasyonların da yasaklandığı kaydedildi.

Bu tedbirlerin ramazanın ilk 10 günü için geçerli olacağı, vaka sayılarının artışı ve azalması halinde kararların gözden geçirileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci