BAE ramazan ayında Kovid-19'a karşı alınacak tedbirleri duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BAE ramazan ayında Kovid-19'a karşı alınacak tedbirleri duyurdu

22.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:52
BAE ramazan ayında Kovid-19'a karşı alınacak tedbirleri duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 12 Nisan'da başlaması öngörülen ve 2'nci defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde geçecek ramazan ayı için şimdiden yeni tedbirler aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 12 Nisan'da başlaması öngörülen ve 2'nci defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde geçecek ramazan ayı için şimdiden yeni tedbirler aldı.

BAE'ye ait The National News'in ramazan ayında hükümet tarafından uygulanacak tedbirlere ilişkin hazırladığı haberde, geçen yılın aksine bu yıl camilerin açık olacağı ifade edildi.

Haberde, ramazanın tam olarak hangi gün başlayacağının henüz bilinmediği ancak tahminen 12 Nisan'da BAE'de orucun tutulmaya başlanacağı aktarıldı.

Camilerin açık olacağı ancak teravih namazları için sınırlı sayıda insanın içeri alınacağı bilgisine yer verilen haberde, camilerde Kuran'ı Kerim'in dağıtılmayacağı, yerine e-kitap şeklinde okunmasına müsaade edileceği belirtildi.

Virüsün yayılmaması için toplu bir araya gelmelere müsaade edilmezken, iftar sonrası çadır kurma ve maddi durumu iyi olan ailelerin hayır için verdiği iftar ve ücretsiz yemek dağıtım gibi organizasyonların da yasaklandığı kaydedildi.

Bu tedbirlerin ramazanın ilk 10 günü için geçerli olacağı, vaka sayılarının artışı ve azalması halinde kararların gözden geçirileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Vladimir Putin Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Kutlu Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BAE ramazan ayında Kovid-19'a karşı alınacak tedbirleri duyurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 10:55:05. #1.16#
title