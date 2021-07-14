BAE: OPEC+ ile müzakereler devam ediyor; henüz bir anlaşmaya varılamadı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Alt Yapı Bakanlığı, ülkesi ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu arasındaki müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "üretim kotası" konusunda anlaşmaya varıldığı söylentilerini yalanladı.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Alt Yapı Bakanlığı, ülkesi ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu arasındaki müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "üretim kotası" konusunda anlaşmaya varıldığı söylentilerini yalanladı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili medyada çıkan haberlerin takip edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "İlgili taraflar arasında yapıcı müzakereler devam ediyor. OPEC+ grubu ile henüz bir anlaşmaya varılmadı." ifadeleri kullanıldı.

Amerikan "Bloomberg" haber ajansı, BAE'nin ağustos ayından itibaren üretim kısıtlamalarını gevşetmek üzere "OPEC+" ile uzlaşıya vardığını yazmıştı.

Haberde, BAE'nin günlük petrol üretimini 3,1 milyon varilden 3,65 milyon varile çıkarması konusunda anlaşıldığı ifade edilmişti.

Temmuz ayı başında gerçekleştirilen görüşmelerde ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasına yönelik anlaşmaya varılamaması üzerine 5 Temmuz'da üçüncü kez bir araya gelmesi planlanan OPEC+ grubu, üye ülkeler arasında uzlaşmaya varılamaması sonucunda sürpriz bir kararla 18. Bakanlar Toplantısı'nı iptal etmişti.

Görüşmelerde ağustos-aralık döneminde petrol üretiminin her ay günlük 400 bin varil artırılması ve mevcut üretim kesintisi anlaşmasının 2022 yılı sonuna kadar uzatılması önerisi, üye ülkelerin çoğunluğu tarafından desteklense de görüşmeler Birleşik Arap Emirlikleri'nin "üretim kotasının artırılması" isteği üzerine sonuçsuz kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer