BAE Normalleşmeyle Mücadele Birliği'nden, İsrail ürünlerine boykot çağrısı
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BAE Normalleşmeyle Mücadele Birliği'nden, İsrail ürünlerine boykot çağrısı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Normalleşmeyle Mücadele Birliği, İsrail'den gelen her türlü ürünün boykot edilmesi yönünde çağrıda bulundu.

BAE Normalleşmeyle Mücadele Birliği'nden, İsrail ürünlerine boykot çağrısı
08.09.2020 21:17 | Son Güncelleme: 08.09.2020 21:21

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Normalleşmeyle Mücadele Birliği, İsrail'den gelen her türlü ürünün boykot edilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, BAE halkına İsrail'den gelen bütün ürünleri boykot etme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail ürünlerinin, normalleşme anlaşması çerçevesinde kısa süre içinde BAE pazarlarında pay sahibi olacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta iki ülke arasında normalleşme anlaşmasına vardığını duyurmasının ardından, 22 Ağustos'ta kurulan İsrail ile normalleşme karşıtı söz konusu birlik, İsrail ile karşılıklı iş birliğinin tehlikeleri konusunda farkındalık uyandırıcı misyon üstleniyor.

Kaynak: AA

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