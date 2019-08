BAE'nin yeni stratejisi: "Yemen'den onurlu çıkış"

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğünde kurulan askeri koalisyonun Yemen'de İran destekli Husilere karşı 2015'te başlattığı operasyonlardan askeri bir başarı elde edilemedi.

ABD yönetiminin doğrudan destek vermediği Mısır'ın ise asker gönderme konusunda çekinceli davrandığı Yemen'de, BAE geri adım atmaya ve bir an önce bu ülkeden çıkmaya hazırlanıyor.

Sudan'da Ömer el-Beşir yönetiminin devrilmesinin ardından yönetimi ele alan Askeri Geçiş Konseyi de Yemen bataklığından ivedilikle çıkmak için politikalarını gözden geçirmeye başladı bile.

AA muhabirine konuşan yönetim çevrelerine yakınlığıyla bilinen BAE'li akademisyen Dr. Abdulhalik Abdullah, ülkesinin Yemen'deki askeri güçlerini azalttığını doğrulayarak, Yemen'in resmen ikiye bölünmesine ramak kaldığını ifade etti.

- "Yemen'den tamamen çekilerek eve dönüş her an gerçekleşebilir"

Ülkesinin Yemen'deki askeri güçlerinin bir bölümünü çekmesini operasyonların azaltılması ve koalisyon güçlerinin yeterli olması gibi gerekçelere bağlayan BAE'li akademisyen Abdullah, "Yemen'den tamamen çekilerek eve dönüş her an gerçekleşebilir." dedi.

Sudan yönetimi tarafından gönderilen askeri güçler de Yemen'i terk etmeye başladı. Koalisyon güçlerine bağlı Batı Kıyısı Cephesi Sözcüsü Vaddah ed-Debiş, 24 Temmuz'da basına verdiği demeçte, "Sudan askeri güçleri üç bölgeden çekildi ve boşalan bölgelere Yemenli birlikler yerleştirildi." diye konuştu.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın geçen salı günü Sudan devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "koalisyonda kalmaya devam edeceklerini, çekilme olmadığını sadece askeri güçlerin mevzi değişimi yaptığını" söylemesi ise "moral motivasyon üstünlüğünü karşı tarafa kaptırmamaya matuf bir açıklama" olarak yorumlandı.

- Yemen'de askeri üstünlük sağlamak zor

Suudi Arabistan, BAE ve Sudan gibi düz araziler ve çöllerle kaplı ülkelerin askerlerine göre dağlık ve engebeli olan Yemen coğrafyası, oldukça zorlu bir bölge olarak değerlendiriliyor.

Ürdünlü emekli General Kasıd Mahmud, Suudi Arabistan ve BAE'de baş gösteren ekonomik sıkıntılar, bu ülkelerin iç kamuoyundan gelen baskı ve itirazlar ile İran yönetiminin Husilere verdiği desteğin, Yemen'de koalisyon güçlerinin askeri sonuç elde etmesini oldukça zorlaştırdığını düşünüyor.

BAE'nin askeri güçlerini çekmesi ve Sudan'ın yeniden konuşlandırmaya gitmesi gibi hareketliliklerin Yemen'deki askeri dengeleri çok etkilemeyeceğine inanan Mahmud, ancak bu durumun psikolojik üstünlüğün karşı tarafa geçmesi ve koalisyonun çatırdamasına neden olabileceğine dikkati çekti.

- "Washington, çatışma ortamının devam etmesine oynuyor"

Mahmud, BAE'nin çıkarlarına hizmet edecek bir askeri üstünlüğün Yemen topraklarında sağlanamayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Koalisyon güçleri Yemen'de hiçbir zaman askeri üstünlük sağlayamadı. Öyleyse bugün veya yarın da sağlayamayacak. Washington orada tarafların birbirine askeri üstünlük sağlamasına değil, çatışma ortamının devam etmesine oynuyor."

Stratejik kusur

Mısır'ın önde gelen askeri uzmanlarından emekli Yarbay Saffet ez-Zeyyad ise Yemen'deki koalisyonun savaşı kazanmaktan çok, bugüne kadar kurulan askeri ve stratejik dengeyi koruma gayreti içinde olduğunu düşünüyor.

Herhangi bir geri adımın iyi hesap edilmesi ve stratejik bir kusura neden olmaması gerektiğine işaret eden Mısırlı askeri uzman, aksi takdirde özellikle de Suudi Arabistan'da bir güvensizlik ortamı oluşacağını, Husilerin bu durumu fırsata çevirerek stratejik bölgelere daha fazla roket saldırıları düzenleyeceğini tahmin ediyor.

BAE'nin askeri güçlerini Yemen'den çektiğine yönelik haberler konusunda Suudi Arabistan ve BAE yetkililerin herhangi bir açıklama yapmadığını hatırlatan Zeyyad, şöyle konuştu:

"Askeri bir başarı sağlanamadığı gibi savaş artık birden fazla cephede ve vur-kaç taktiğine dönüştü. Husiler Suudi Arabistan'ın Asir, Necran ve Hazan bölgelerindeki havaalanları ile stratejik bölgelerine yönelik roket saldırılarını sıklaştırmaya başladı. Suudi Arabistan'ın Husilerin başlattığı gerilla savaşına da karşı koyamadığı ortada. Hudeyde'nin ele geçirilmesi, Sana ve Sada'nın kuşatılması ihtimalinden söz etmek de artık mümkün gözükmüyor."

BAE'nin Yemen adımında ABD etkisi

Mısır ve Ürdünlü her iki uzman da BAE yönetiminin ABD'nin Yemen'de koalisyona destek verme ve Körfez krizinde İran'a karşı askeri yaptırımlar uygulama konusunda ciddi olmadığını gördüğünü ve bu nedenle tutum değişikliğine gitmeye başladığını değerlendiriyor.

BAE'nin Yemen konusunda uygun ve onurlu bir çıkış aradığı konusunda hemfikir olan askeri uzmanlar, ABD'nin Suudi Arabistan'a göndereceği 500 askerin önemli bir askeri güç sayılamayacağını dolayısıyla Riyad yönetiminin de Yemen'de siyasi çözümü tercih etmek zorunda kalacağını öngörüyor.

Kaynak: AA