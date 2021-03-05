BAE'nin Sokotra'ya askeri teçhizat indirdiğinin belirlenmesi üzerine Liman Müdürü görevden alındı
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BAE'nin Sokotra'ya askeri teçhizat indirdiğinin belirlenmesi üzerine Liman Müdürü görevden alındı

05.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:03
BAE'nin Sokotra'ya askeri teçhizat indirdiğinin belirlenmesi üzerine Liman Müdürü görevden alındı

Yemen Ulaştırma Bakanı Abdusselam Hamid, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait gemiden askeri teçhizatın boşaltıldığının belirlenmesi üzerine Sokotra Limanı Müdürü Riyad Süleyman'ı görevden aldı.

Yemen Ulaştırma Bakanı Abdusselam Hamid, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait gemiden askeri teçhizatın boşaltıldığının belirlenmesi üzerine Sokotra Limanı Müdürü Riyad Süleyman'ı görevden aldı.

Bakanlığın Facebook hesabında yayınlanan karara göre, Bakan Hamid, Süleyman'ı görevden alarak yerine Muhammed Salim Muhammed'i Sokotra Limanı'na Müdür olarak atadı.

Sokotra Valisi Remzi Mahrus, 25 Şubat'ta, BAE'nin Sokotra Limanı'na askeri araç sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Vali Mahrus, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, daha önce pek çok kez Sokotra Adası'ndaki ihlalleriyle gündeme gelen BAE'nin, gemiyle limana askeri araç indirdiğini ifade ederek, bunun, meşru hükümete ve yerel makamlara açıkça bir meydan okuma olduğunu kaydetmişti.

Mahrus, BAE'nin limana askeri araç sevkiyatı yapmasını Riyad Anlaşmasının uygulanmasını engellemeye yönelik bir girişim olarak nitelendirmişti.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra'da Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ve BAE destekli Güney Geçiş Konseyi arasında bölgede kontrol sağlama mücadelesi yaşanıyor.

Stratejik ve askeri araştırmalar alanında yayın yapan ABD merkezli SouthFront internet sitesi, 28 Ağustos 2020'de İsrail ve BAE'nin Sokotra'da askeri ve istihbarat tesisleri inşa etmek istediğini yazmıştı.

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisinden Ali Hüseyin Aşal ile bağımsız milletvekili Ali Muhammed el-Muammeri de 8 Eylül 2020'de Başbakan Muin Abdulmelik'e bir yazı göndermiş ve BAE'nin Sokotra Adası'nda 2 askeri kamp inşa etmeye başladığı ve hükümetten habersiz askeri bir üs inşası için de çalıştığı yönünde bilgiler aldıklarını ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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