Bae'nin Şam'daki Büyükelçiliği Yeniden Açıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye'deki büyükelçiliği yeniden açıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Şam'daki büyükelçilikte çalışmaların 7 yıl sonra yeniden başlatıldığını duyurdu. BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu adımın Suriye'nin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediği vurgulandı. Suriye'de barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması için gayret gösterildiği kaydedilen açıklamada, BAE maslahatgüzarının bugün büyükelçilikteki görevleri üstlendiği aktarıldı. BEA Şam Maslahatgüzarı açıklamasında, "Büyükelçiliğimizin açılışı Suriye'deki diğer büyükelçiliklerin geri dönüşleri noktasında da ilk adım olacak" dedi. - ABU DABİ

Kaynak: İHA