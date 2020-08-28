BAE'nin öldürdüğü balıkçıların cenazesi İran'a teslim edildi
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BAE'nin öldürdüğü balıkçıların cenazesi İran'a teslim edildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sahil güvenlik güçlerinin Basra Körfezi'nde İranlı balıkçı teknelerine ateş açması sonucu ölen iki kişinin cenazesi İran'a teslim edildi.

BAE'nin öldürdüğü balıkçıların cenazesi İran'a teslim edildi
28.08.2020 18:57 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:57

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sahil güvenlik güçlerinin Basra Körfezi'nde İranlı balıkçı teknelerine ateş açması sonucu ölen iki kişinin cenazesi İran'a teslim edildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, İran Sınır Muhafızları Komutanı Ahmedi Goderzi, konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Goderzi, "İki İranlı balıkçının cesetleri Bender Abbas şehrinde teslim alındı ve Sistan-Beluçistan'daki evlerine gönderildi." dedi.

İranlı komutan, kayıplarla ilgili BAE'nin resmi özür dilediğini ve uluslararası hukuka uygun olarak tazminat ödemeyi taahhüt ettiğini söyledi.

BAE sahil güvenlik güçlerinin 17 Ağustos'ta Basra Körfezi'ndeki İranlı balıkçı teknelerine ateş açmasıyla 2 balıkçı hayatını kaybetmişti. BAE güçleri, bir balıkçı teknesine de el koymuştu.

Aynı gün İran, kara sularını ihlal eden BAE'ye ait bir geminin alıkonulduğunu ve mürettebatın da gözaltına alındığını duyurmuş, ardından BAE, balıkçı teknesini serbest bırakmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı, BAE hükümetinin yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade eden bir mesajla tüm kayıpları tazmin edeceğini Tahran'a ilettiğini duyurmuştu.

Bakanlık alıkonulan BAE gemisi ve mürettebatıyla ilgili yargı sürecinin ise devam ettiğini belirtmişti.

Son aylarda nispeten düzelme sürecine giren Tahran ile Abu Dabi arasındaki ilişkiler, BAE'nin İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasının ardından yeniden gerilmişti.

Kaynak: AA

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