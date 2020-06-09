BAE'nin Libya'da darbecilere desteği görüntülendi
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BAE'nin Libya'da darbecilere desteği görüntülendi

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) subayların Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislere Rus yapımı "Pantsir" hava savunma sisteminin eğitimini verirken çekilen görüntüleri yayınlandı.

BAE'nin Libya'da darbecilere desteği görüntülendi
09.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:28

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) subayların Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislere Rus yapımı "Pantsir" hava savunma sisteminin eğitimini verirken çekilen görüntüleri yayınlandı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan görüntüde, başkent Trablus'ta sivilleri bombalayan silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve hava savunma sistemlerinin başında BAE'ye ait askeri unsurların olduğu açıkça görüldü.

Orduya bağlı site, o dönem ele geçirilen BAE vatandaşı Pilot Amir el-Cukm'un itiraflarını Aralık 2019'da yayınlamıştı. Kayıtlarda, Trablus'ta sivil yerleşimleri hedef alan Hafter'e ait SİHA'ların BAE subaylarınca yönetildiği ifade edilmişti.

Libya ordusu cumartesi günü, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları Harekatı'nı" başlattığını duyurmuştu.

Başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerleyen Libya ordusu, kentin batısındaki Vişke beldesini milislerden kurtarmıştı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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