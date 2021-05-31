BAE'nin İsrail Büyükelçisi, Al Jazeera ve İhvan'ı hedef aldı
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BAE'nin İsrail Büyükelçisi, Al Jazeera ve İhvan'ı hedef aldı

BAE'nin İsrail Büyükelçisi, Al Jazeera ve İhvan'ı hedef aldı
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tel Aviv Büyükelçisi Muhammed Al Haca, Al Jazeera ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) aleyhinde bazı söylemlerde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tel Aviv Büyükelçisi Muhammed Al Haca, Al Jazeera ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) aleyhinde bazı söylemlerde bulundu.

İsrail medyasında, Al Haca'nın Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudileri temsil eden Şas Partisinin dini liderlerinden Şalom Cohen'i ziyaretine ilişkin görüntüler yer aldı.

Al Haca, Cohen'le görüşmesinde, "Buraya geldiğimde insanları görünce şaşırdım, sıcak kanlı iyi insanlar. Tel Aviv'in ortasında cami görmeyi beklemiyordum. Ne yazık ki bazı televizyon kanalları, Al Jazeera ve Müslüman Kardeşler, insanlara bölgemizdeki başka şeyleri göstermeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde ise Al Haca ile Cohen'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki "gergin durumu" değerlendirdiği kaydedildi.

Haberde, görüşme sırasında ayrıca Körfez ülkelerinde ikamet eden Yahudilerin durumu ile Büyükelçi Al Haca'nın İsrail izlenimlerinin ele alındığı belirtildi. Al Haca'nın Cohen'i BAE'ye davet ettiği aktarıldı.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

BAE'nin ilk Tel Aviv Büyükelçisi olarak atanan Al Haca, 1 Mart'ta güven mektubunu İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'e sunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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