BAE'nin İsrail Büyükelçiliği, Tel Aviv'de açıldı
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BAE'nin İsrail Büyükelçiliği, Tel Aviv'de açıldı

BAE'nin İsrail Büyükelçiliği, Tel Aviv'de açıldı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

TEL Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un katıldığı törenle hizmete girdi.

TEL Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un katıldığı törenle hizmete girdi.

Açlış kurdelesini İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile BAE Büyükelçisi Muhammed Mahmud el-Haca birlikte kesti.

Haca, törende yaptığı konuşmada, "Bu büyükelçilik sadece diplomatlar için bir ikametgah değil aynı zamanda aramızdaki ilişki kurma, ortaklık ve diyaloğu güçlendirme misyonumuza da temel teşkil edecek." dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise BAE bayrağını, Tel Aviv semalarında görmenin geçmişte uzak bir rüya gibi göründüğünü, bugün ise gerçek haline geldiğini söyledi.

Herzog, büyükelçiliğin açılışının sadece BAE-İsrail ilişkilerinde değil Orta Doğu'nun tamamı için önemli bir adım olduğunu savundu.

İsrail'in BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki büyükelçiliği 29 Haziran'da hizmete girmişti.

BAE ile İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Filistin tarafı ise Filistin-İsrail meselesine adil bir çözüm bulunmadan BAE'nin Tel Aviv yönetimiyle normalleşmesine tepki göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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