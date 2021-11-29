BAE'nin 50. kuruluş yıl dönümünde 1114 tutukluya af çıktı - Haberler
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BAE'nin 50. kuruluş yıl dönümünde 1114 tutukluya af çıktı

AA / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel
BAE'nin 50. kuruluş yıl dönümünde 1114 tutukluya af çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 50. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bin 114 tutuklu için af çıkarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 50. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bin 114 tutuklu için af çıkarıldı.

Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum, BAE'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Dubai'deki ıslah ve cezaevlerinde yatmakta olan 672 kişinin salıverilmesi talimatı verdi.

Resü'l-Hayme Emiri Suud bin Sakr el-Kasimi de ülkenin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli suçlar işlemiş 442 tutuklunun salıverilmesi yönünde af çıkardı.

Güneybatı Asya'da Arap Yarımadası'nda Abu Dabi, Acman, Dubai, Füceyre, Resül-Hayme, Şerce ve Ummül-Kayveyn olmak üzere 7 emirlikten oluşan BAE, İngilizlerin Basra Körfezi'nden çekilmesi üzerine 2 Aralık 1971 yılında kuruldu.

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AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri

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