BAE'nin 22 Eylül'de İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BAE'nin 22 Eylül'de İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması sonrası BAE yetkililerinin 22 Eylül'de İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.

BAE'nin 22 Eylül'de İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor
07.09.2020 18:17 | Son Güncelleme: 07.09.2020 18:22

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması sonrası BAE yetkililerinin 22 Eylül'de İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin 22 Eylül'de İsrail'e resmi ziyaret düzenlemesi bekleniyor. BAE'nin İsrail'e yapacağı ziyarette normalleşme anlaşması ve ikili ilişkileri güçlendirilmesi gibi konuların ele alınacağı öne sürüldü. İsrail ya da BAE tarafından ziyaret hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. BAE ve İsrail arasında varılan normalleşme anlaşmasının Beyaz Saray'da imzalanması bekleniyor.

Öte yandan, İsrail ve BAE 13 Ağustos'ta ABD'nin ara buluculuğunda ilişkilerin normalleşmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. - DUBAİ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Muharrem İnce Meral Akşener Abdülhamit Gül
Magazin Alişan Fatma Girik Ozan Çolakoğlu Melisa Aslı Pamuk
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Metin Oktay Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: BAE'nin 22 Eylül'de İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 18:27:12. #1.14#
title